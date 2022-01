Handball

Handball-EM - Highlights: Frankreich bezwingt Kroatien in hitzigem Topspiel und feiert Auftaktsieg

Olympiasieger Frankreich ist mit einem Sieg in die Handball-Europameisterschaft 2022 gestartet. Der Rekord-Europameister landete in einem hitzigen Topspiel der Gruppe C gegen Kroatien einen 27:22 (13:11)-Erfolg. Beste Werfer bei den Franzosen waren Hugo Descat mit sieben und Dika Mem mit sechs Toren. Bei den Kroaten überzeugte Ivan Cupic (6 Tore). Die Highlights der Partie im Video.

00:03:05, vor einer Stunde