Handball

Handball-EM - Highlights: Schweden holt mit Kantersieg gegen Polen den zweiten Hauptrunden-Erfolg

Die schwedischen Handballer haben in der EM-Hauptrunde auch ihr zweites Spiel für sich entschieden. Die Skandinavier feierten am Freitag gegen Polen einen klaren 28:18 (14:6)-Erfolg und übernahmen in der deutschen Gruppe mit vier Punkten Rang drei vor der DHB-Auswahl (2 Punkte). Die besten Werfer für die Tre Kronor waren Emil Mellegård, Hampus Wanne und Fredric Pettersson mit jeweils vier Toren.

00:03:05, vor 3 Stunden