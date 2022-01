Handball

Schweden besiegt Spanien im EM-Finale und ist zum fünften Mal Europameister - Die Highlights im Video

Schweden krönt sich in einem packenden EM-Finale zum fünften Mal zum Europameister und besiegt Spanien mit einem Siebenmeter in der allerletzten Sekunde. Nach einem starken Beginn der Schweden kämpfte sich Spanien zurück ins Spiel und lieferte den Schweden bis zur letzten Aktion einen erbitterten Kampf. Am Ende aber jubeln die Skandinavier. Die Highlights des dramatischen Finals im Video.

00:03:33, vor 13 Minuten