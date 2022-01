In Gruppe C siegte Serbien gegen die Ukraine klar mit 31:23 (17:11), in Gruppe F behielt Russland gegen Litauen mit 29:27 (14:9) die Oberhand.

(SID)

