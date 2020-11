"Bei drei der letzten vier Großturniere sind wir mit einem Tor am Halbfinale vorbeigeschlittert. Das reicht uns langsam, das kann ich für die gesamte Mannschaft sagen", sagte Bölk dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Es ist wirklich an der Zeit, dass wir diese Hürde jetzt nehmen und den Schritt ins Halbfinale schaffen."

Die deutsche Mannschaft, EM-Zehnter von 2018 und WM-Achter von 2019, reist am Dienstag ins dänische Kolding und startet am Donnerstag (18.00 Uhr/Sportdeutschland.tv) gegen Rumänien ins Turnier. Danach folgen Vorrundenspiele gegen Norwegen (5. Dezember/18.15 Uhr) und Polen (7. Dezember/18.15 Uhr).

Bölk geht in ihr fünftes großes Turnier mit dem DHB-Team. Die besonderen Corona-Umstände will die deutsche Handballerin der Jahre 2018 und 2019 nicht als Ausrede gelten lassen. "Wir freuen uns riesig, dass die EM überhaupt stattfinden kann", sagte Bölk: "Jetzt versuchen wir uns voll auf das Sportliche zu konzentrieren, auch wenn wir uns natürlich strikt an die Hygiene-Konzepte halten."