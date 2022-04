Im Viertelfinalrückspiel setzte sich das Team von Trainer Markus Gaugisch mit 30:20 (12:10) gegen ES Besancon durch, in Frankreich hatte Bietigheim 29:23 gewonnen.

"Ich bin sehr glücklich. In der ersten Halbzeit spielten beide Teams auf Augenhöhe in einer insgesamt kampfbetonten Partie. In der zweiten Halbzeit kamen wir in unseren Flow und haben unseren überragenden Fans tollen Handball gezeigt", sagte Gaugisch. Beste Werferinnen waren Antje Lauenroth und Luisa Schulze mit je fünf Toren.

Die Final-Four-Qualifikation ist für Bietigheim der größte internationale Erfolg nach der Finalteilnahme im EHF-Cup 2016/17. Der zweimalige deutsche Meister feierte am Samstag wettbewerbsübergreifend den 42. Sieg in Serie. Das Final Four findet am 14./15. Mai statt.

