Während sich die Berliner nach zwischenzeitlichem Vier-Tore-Rückstand 32:24 (11:13) beim polnischen Vertreter Azoty Pulawy durchsetzten, kamen die Mannheimer im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde des kleinen Europapokals in Heidelberg nicht über ein 31:31 (15:16) gegen Benfica Lissabon hinaus.

Nur die Sieger der Duelle in der zweiten Qualifikationsrunde sichern sich eines der verbleibenden zwölf Tickets für die Gruppenphase. Die Rückspiele finden in der kommenden Woche statt.

Pokalsieger TBV Lemgo Lippe steigt am Dienstagabend (20.45 Uhr) bei Valur Reykjavik in Island in den Wettbewerb ein. Für das Team von Trainer Florian Kehrmann ist es das erste internationale Pflichtspiel seit zehn Jahren. Der SC Magdeburg ist als European-League-Sieger bereits für die Gruppenphase qualifiziert.

