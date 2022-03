Die Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann verlor das Achtelfinal-Hinspiel gegen Wisla Plock in eigener Halle mit 28:31 (15:13) und steht damit vor dem zweiten Duell am 5. April in Polen unter Druck. Beste TBV-Werfer waren Lukas Zerbe und Bjarki Mar Elisson mit jeweils sieben Toren.

Am Dienstagabend sind noch Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg bei Sporting Lissabon und die Füchse Berlin bei HBC Nantes gefordert.

