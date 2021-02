Das Team von Trainer Martin Schwalb gewann sein Nachholspiel gegen Trimo Trebnje (Slowenien) 31:28 (15:11) und liegt mit nun 15 Punkten uneinholbar an der Tabellenspitze der Gruppe D. Der Achtelfinaleinzug stand schon vorher fest.

Für die Mannheimer, bei denen Philipp Ahouansou am häufigsten traf (11), war es bereits das dritte Match innerhalb von nur fünf Tagen. In der Runde der letzten 16 treffen die Löwen auf den Vierten der Gruppe C.