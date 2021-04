Publiziert 27/04/2021 Am 09:41 GMT | Update 27/04/2021 Am 09:41 GMT

Den zweiten Finalisten ermitteln der SC Magdeburg und der polnische Vertreter Wisla Plock. Das ergab die Auslosung der Europäischen Handball-Föderation (EHF) am Dienstag in Wien.

Das Final-Wochenende im "kleinen" Europapokal findet mit zwei Halbfinals und dem Endspiel am 22. und 23. Mai bei den Löwen in der SAP Arena in Mannheim statt. Im Nachfolge-Wettbewerb des EHF-Cups wird in diesem Jahr erstmals ein Sieger gekürt.

