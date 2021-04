Während den Löwen beim 32:33 (19:15) im Viertelfinal-Hinspiel beim russischen Vertreter Medwedi Tschechow im zweiten Durchgang die Luft ausging, hat Magdeburg nach dem 34:28 (16:13) beim IFK Kristianstad in Schweden beste Chancen aufs Weiterkommen.

Den ersatzgeschwächten Löwen von Trainer Martin Schwalb verhalfen auch sieben Tore ihres besten Werfers Andy Schmid aufgrund einer Schwächephase nach Wiederanpfiff nicht zum Sieg. Am Ende verkürzten die Mannheimer, die vor etwa 500 Zuschauern ohne Linksaußen Uwe Gensheimer und Kreisläufer Jesper Nielsen auskommen mussten, den Rückstand aber immerhin auf einen Treffer.

Bei den Magdeburgern, die sich nach der Pause entscheidend absetzten und bis zum Spielende nicht nachließen, überzeugte der überragende Isländer Omar Ingi Magnusson mit zwölf Toren als bester Schütze.

Am späten Dienstagabend (20.45 Uhr) bestreiten auch die Füchse Berlin als drittes deutsches Team beim früheren Champions-League-Sieger Montpellier HB ihr Viertelfinal-Hinspiel.

Die Rückspiele im Kampf um den Einzug in das Final Four am Pfingstwochenende (22. und 23. Mai) finden am Dienstag kommender Woche statt.

