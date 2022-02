Der Spitzenreiter der Handball-Bundesliga besiegte den slowenischen Meister Gorenje Velenje 34:24 (20:12) und ist in der Gruppe C drei Spieltage vor Schluss nicht mehr von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen.

Die bereits zuvor für die K.o.-Runde qualifizierten Berliner kassierten derweil im siebten Spiel der Gruppe A ihre erste Niederlage. Die Füchse unterlagen bei Toulouse Handball mit 27:28 (13:16).

In der Gruppe B gastiert Pokalsieger TBV Lemgo Lippe am Dienstagabend noch bei Benfica Lissabon. Die Achtelfinals werden am 29. März und 5. April ausgetragen.

