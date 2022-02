Der bereits für das Achtelfinale qualifizierte Bundesliga-Spitzenreiter setzte sich am Dienstagabend beim Pays d'Aix UC aus Frankreich mit 39:28 (20:13) durch und führt zwei Spieltage vor Schluss weiterhin die Gruppe C an. Lediglich am dritten Spieltag verpassten die Magdeburger bei BM Logrono La Rioja (29:29) einen Sieg.

Auch die Füchse Berlin feierten ihren siebten Sieg im achten Spiel. Die ebenfalls vorzeitig für die K.o-Phase qualifizierten Hauptstädter bezwangen in Gruppe A den spanischen Vertreter Bidasoa Irun deutlich mit 35:23 (16:12) und sind mit 14 Zählern punktgleich mit dem Tabellenführer Wisla Plock aus Polen.

In der Gruppe B empfängt Pokalsieger TBV Lemgo Lippe am Dienstagabend noch den HBC Nantes. Die Achtelfinals werden am 29. März und 5. April ausgetragen.

