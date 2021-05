Publiziert 23/05/2021 Am 17:49 GMT | Update 23/05/2021 Am 17:49 GMT

Der Gastgeber setzte sich am Sonntag in Mannheim im Spiel um Platz drei 32:27 (15:12) gegen den polnischen Vizemeister Wisla Plock durch. Bester Werfer der Kurpfälzer war der Schwede Jerry Tollbring mit zehn Treffern.

"Es macht immer Spaß, Tore zu machen. Der dritte Platz geht in Ordnung. Wir waren die ganze Zeit vorne", sagte Tollbring.

Im Halbfinale am Samstag hatten die Löwen 32:35 (16:19) gegen den Ligarivalen Füchse Berlin verloren. Im Endspiel treffen die Hauptstädter am Sonntagabend (20.30 Uhr/DAZN) auf den SC Magdeburg, der in der Vorschlussrunde 30:29 (13:15) gegen Plock gewonnen hatte.

Seit der Einführung eines Final Four im Jahr 2013 stehen sich schon zum vierten Mal zwei deutsche Teams im Endspiel des einst als EHF-Pokal bekannten und unterhalb der Champions League angesiedelten Wettbewerbs gegenüber.

Die Magdeburger haben den Wettbewerb bereits 1999, 2001 und 2007 gewonnen. Nur Frisch Auf Göppingen und der THW Kiel (je 4 Titel) triumphierten häufiger. Die Berliner gewannen 2015 und 2018 den Cup.

Bei den vergangenen zehn Ausgaben holte in neun Fällen eine deutsche Mannschaft den Titel. Seit der ersten Austragung 1982 kamen die Europapokal-Helden sogar 24-mal aus der Bundesliga.

