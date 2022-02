Diese Paarungen für das Final Four in Hamburg (23./24. April) zog Johannes Bitter am Dienstag aus dem Lostopf.

"Wir wollen hier keine Hafenrundfahrt machen, sondern das Finale erreichen", sagte Magdeburgs Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt und sprach von einem "Wahnsinnsevent. Ganz Magdeburg freut sich, dass wir wieder dabei sind." Der SCM peilt in der Hansestadt seinen dritten Pokalsieg nach 1996 und 2016 an. Erlangen steht dagegen vor seiner Endrunden-Premiere.

Ad

Für Kiel geht es in Hamburg um Pokalsieg Nummer zwölf. Sollte Lemgo sein aufgrund mehrerer Coronafälle verlegtes Viertelfinale gegen den letztjährigen Finalisten Melsungen gewinnen, kommt es zu einer Neuauflage des Vorjahres-Halbfinales. "Das hing uns eine Weile nach", sagte Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi über die überraschende Niederlage (28:29) im Juni 2021.

Handball Erlangens Sportchef Alonso dauerhaft auch Trainer VOR 21 STUNDEN

Das Finalturnier der besten vier Teams findet nach 29 Jahren in der Hansestadt das letzte Mal in der Arena im Hamburger Volkspark statt. Vor dem Umzug in die Lanxess Arena in Köln hofft Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann auf einen Abschied vor vollen Rängen. "Wir sind zuversichtlich, dass wir die Halle voll machen können", sagte Bohmann: "Es wird Zeit, dass wir mal wieder einen echten Handball-Höhepunkt bekommen."

Handball Handball: Spiele in Erlangen und Hannover wegen Corona abgesagt VOR 21 STUNDEN