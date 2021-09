Wie der Handball-Podcast "Kreis Ab" am Dienstag berichtete, löst die Lanxess Arena in Köln-Deutz die Barclaycard-Arena in Hamburg als Austragungsort des traditionsreichen Finalturniers um den DHB-Pokal ab. Seit 1994 wird der Titel im Rahmen eines Final Four in der Hansestadt vergeben.

Weitere Details sollen demnach auf einer Pressekonferenz Ende des Monats bekannt gegeben werden. Die Handball Bundesliga (HBL), Veranstalter des Wettbewerbs, wollte den Bericht auf SID-Anfrage nicht bestätigen.

