September (13.40 Uhr) hat sich Rekordmeister Kiel schon einen Mini-Vorteil verschafft. Der Titelverteidiger setzte sich bei der MT Melsungen mit 33:26 (16:12) durch, während der Vize-Meister gegen den HC Erlangen nur zu einem 27:27 (13:12) kam.

"Wir haben versäumt, den Sack zuzumachen. Meine Jungs waren leidenschaftlich und emotional, aber nicht konsequent genug", haderte SG-Trainer Maik Machulla mit der Punkteteilung am zweiten Bundesliga-Spieltag. Nach der bereits abgelaufenen Spielzeit rettete Christoph Steinert per verwandeltem Siebenmeter den Franken ein durchaus verdientes Unentschieden.

Somit übernahmen die Zebras wieder die Tabellenführung, schoben aber alle Gedanken an das Prestigeduell in der Halle an der Ostsee erst einmal weit von sich. THW-Coach Filip Jicha: "Wir werden jetzt die erste Arbeitswoche ein wenig sacken lassen und uns dann mit der zweiten beschäftigen."

Und dort steht zunächst einmal der Auftakt in der Champions League am Mittwoch (18.45 Uhr) bei Brest HC im Fokus. "Erst danach möchte ich über das Derby sprechen", sagte Jicha. Einen Tag später empfangen die Flensburger Rekordchampion FC Barcelona (20.45 Uhr) in der Flens-Arena zum Start in die Königsklasse.

