Gegen die TSV Hannover-Burgdorf gewannen die Norddeutschen 30:20 (13:12) und haben nun 30 Punkte auf dem Konto. Magdeburg (34) kann jedoch am Abend (20.30 Uhr/Sky) bei der TuS N-Lübbecke wieder für den alten Sechs-Punkte-Abstand sorgen.

Die MT Melsungen hat die internationalen Plätze weiter fest im Blick. Die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo schlug die HBW Balingen-Weilstetten überzeugend mit 28:21 (14:10). Melsungen hat nun 22:16 Punkte und liegt dicht hinter der fünftplatzierten HSG Wetzlar (24:14).

In Flensburg setzte sich der Favorit mit Beginn der zweiten Halbzeit immer weiter ab. Der Vizemeister, der am Donnerstag nur zu einem Unentschieden in Wetzlar gekommen war, ließ sich den Erfolg nicht mehr nehmen.

