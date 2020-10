Flensburg ging vor 1034 Zuschauern nach zehn Minuten das erste Mal in Führung und riss die Partie in der Folge an sich. Bester Werfer der Mannschaft von Trainer Maik Machulla war Regisseur Goran Sogard mit sechs Treffern, bei Minden überragte der Norweger Christoffer Rambo mit elf Toren. Für die Flensburger war es eine gelungene Einstimmung auf das 103. Derby am Sonntag gegen den Erzrivalen THW Kiel (13.30 Uhr/Sky), der am Samstag überraschend 22:31 bei Angstgegner HSG Wetzlar verloren hatte.