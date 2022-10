Spielmacher Jim Gottfridsson (30) wird wegen eines Muskelbündelrisses in der linken Wade mehrere Wochen fehlen, wie der Klub am Freitag mitteilte. Der schwedische Nationalspieler hatte sich die Blessur während des DHB-Pokalspiels gegen die Füchse Berlin (34:32) in einem Zweikampf zugezogen.

"Das ist ganz bitter für uns mit dem jetzt beginnenden Rhythmus von vielen Spielen", sagte SG-Cheftrainer Maik Machulla mit Blick auf die anstehenden Aufgaben auch in der EHF European League: "Jim hat in den letzten Jahren viel Verantwortung im Angriff bekommen und übernommen. Diese Verantwortung werden wir jetzt auf alle anderen Rückraumspieler übertragen."

