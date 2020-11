Beim fünfmaligen Königsklassengewinner Györi ETO KC aus Ungarn unterlagen die Dortmunderinnen am Sonntag 25:38 (11:19) und mussten in ihrem siebten Spiel in Gruppe B die sechste Niederlage hinnehmen. Das Hinspiel, das wegen Heimrechttauschs am Freitag ebenfalls in Ungarn stattgefunden hatte, verlor der BVB mit 24:34.