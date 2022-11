Die Skandinavierinnen sicherten sich den Platz im Semifinale in der Hauptrundengruppe I in Ljubljana vorzeitig durch einen 26:23 (16:15)-Erfolg gegen Slowenien.

Norwegen ist durch seinen Sieg nicht mehr vor einem der beiden ersten Plätze in seiner Gruppe zu verdrängen. Dahinter kämpfen noch der dreimalige Olympiasieger Dänemark, Schweden und Slowenien um den zweiten Platz in der Vorschlussrunde. In der Hauptrundengruppe II mit der deutschen Nationalmannschaft steht noch keine Semifinalist fest.

Ad

Handball Handball: Füchse verpflichten Linksaußen Tollbring VOR 4 STUNDEN

Handball Handball: Hannover verlängert mit Spielmacher Edvardsson VOR 9 STUNDEN