Beim Verfolger Skanderborg-Aarhus HB aus Dänemark siegte der Bundesligist mit 29:28 (15:16). Die Füchse hatten am Wochenende die Bundesliga-Tabellenführung an den THW Kiel verloren, international bleiben sie hingegen ohne Punktverlust an der Spitze. Bester Werfer bei den Berlinern war Altmeister Hans Lindberg (41) mit acht Treffern.

Auch Frisch Auf Göppingen konnte einen weiteren großen Schritt in Richtung Play-offs machen. Der in der Bundesliga abstiegsbedrohte Traditionsklub gewann bei den Kadetten Schaffhausen mit 35:30 (17:17) und zog damit am Schweizer Meister vorbei auf Rang zwei in der Gruppe A.

Indes feierte der ukrainische Serienmeister HC Motor Saporischschja seinen ersten Saisonsieg auf der internationalen Bühne. Die Ukrainer, die aufgrund des russischen Angriffskriegs als Gaststarter in der 2. Bundesliga antreten, besiegten in ihrer Heimspielstätte in Düsseldorf das portugiesische Team Aguas Santas mit 30:24 (13:8).

