Wie der Klub am Montag mitteilte, wechselt der frühere Weltmeister und aktuelle Europameister Viran Morros vom französischen Spitzenteam Paris St. Germain an die Spree. Der 37 Jahre alte Rückraumspieler ist spanischer Nationalspieler, beim olympischen Handball-Turnier in Tokio trifft er in der Gruppenphase unter anderem auf Deutschland.

"Zum jetzigen Zeitpunkt einen solch großartigen Spieler noch verpflichten zu können, ist für die Füchse Berlin etwas ganz Besonderes", sagte der Berliner Geschäftsführer Bob Hanning. Morros gilt als Abwehrexperte, 2013 wurde er Weltmeister, im vergangenen Jahr holte er den EM-Titel. Mit PSG wurde er zuletzt dreimal in Folge französischer Meister.

Handball Shorts statt Bikinis: Mögliche Strafe für norwegische Beachhandballerinnen VOR 4 STUNDEN

Handball "Erstmal das Halbfinale": Gislason gibt Olympia-Ziel aus VOR 4 STUNDEN