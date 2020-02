Füchse gewinnen Verfolgerduell bei Kristopans-Debüt

Die Mannschaft von Velimir Petkovic gewann ihr Heimspiel gegen Tabellennachbar SC Magdeburg mit 25:24 (12:13), schloss bis auf zwei Punkte auf das Spitzenduo THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt auf und schob sich auf den dritten Platz vor.

2,15-m-Riese Kristopans, der nach der EM bis Saisonende vom mazedonischen Spitzenklub Vardar Skopje in die deutsche Hauptstadt gewechselt war, kam auf vier Treffer für die Gastgeber. Den entscheidenden 25. Treffer erzielte Hans Lindberg in der letzten Minute, Magdeburg konnte im folgenden Angriff nicht mehr ausgleichen.

"Es war sehr aufregend, ich habe es sehr genossen. Es ist ein bisschen anderer Handball, er ist kraftvoller. Das Wichtigste ist, dass das Team gewinnt", sagte Kristopans am Sky-Mikrofon. Der 29-Jährige hatte bei der EM im Januar für Furore gesorgt und seine Mannschaft gegen Deutschland beinahe zu einer Überraschung geführt. Trotz seiner sieben Treffer verlor Lettland am Ende knapp mit 27:28 gegen Deutschland, das als Tabellenzweiter in die Hauptrunde einzog.