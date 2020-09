Das erlaubte Zuschauerkontingent von 20 Prozent der Hallenkapazität sei für die Vereine "viel zu wenig", sagte der Isländer vor dem Bundesligastart am Donnerstag der Funke Mediengruppe: "Das kann nicht die ganze Saison so gehen. Handball, Basketball, Eishockey - die werden das in Europa dauerhaft zumindest in der jetzigen Form nicht überleben. Das wird ein Rückfall in die 70er Jahre."