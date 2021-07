"Ja, kann man sagen. Das ist für uns schon ein Knock-Out-Spiel", sagte Gislason am Samstag: "Wir müssen höllisch aufpassen und zusehen, dass wir das Spiel gewinnen und den dritten Platz in der Gruppe holen."

Die Ausgangsposition ist klar. Trotz des überzeugenden 28:23-Erfolgs gegen den EM-Dritten Norwegen, benötigt das deutsche Team noch einen Punkt, um sicher das Viertelfinale zu erreichen. Denn sollte Norwegen am Sonntag gegen Frankreich mindestens einen Punkt holen und die DHB-Auswahl verlieren, wäre Deutschland ausgeschieden. "Von daher ist das ein Ausscheidungsspiel", sagte Gislason. Man dürfe den Gegner "auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen".

Brasilien belegt mit 2:6 Punkten momentan den fünften Platz in der Vorrundengruppe A, Norwegen hat als Vierter wie die deutsche Mannschaft 4:4 Zähler auf dem Konto. Gewinnt die deutsche Mannschaft am Sonntag, würde sie in der K.o.-Runde dem Erstplatzierten der parallel spielenden Gruppe B - voraussichtlich Rio-Olympiasieger und Weltmeister Dänemark - aus dem Weg gehen. "Das ist unser Ziel", sagte Gislason.

Nicht bloß der Isländer zeigte sich am Samstag "erleichtert" über den Erfolg gegen Norwegen. Nach den knappen Niederlagen gegen Spanien (27:28) und Frankreich (29:30) hofft das Team durch den Sieg gegen einen "Großen" auf einen Energieschub. "Das ist natürlich eine Brustvergrößerung für jeden", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer: "Dadurch wachsen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, das ist einfach wichtig." Er warnte aber auch vor der "Riesenqualität" der Brasilianer: "Wir wissen, dass wir keinen Deut nachlassen dürfen."

