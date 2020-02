Gislason: "Ein Traumjob, für Deutschland zu arbeiten"

"Es ist ein Traumjob, für Deutschland zu arbeiten", sagte der Isländer bei seiner Präsentation am Freitag in Hannover. Der 60-Jährige löst Christian Prokop ab, der mit dem Nationalteam bei der Europameisterschaft das angestrebte Halbfinale verpasst hatte.

Gislason, langjähriger Erfolgscoach des deutschen Rekordmeisters THW Kiel, nimmt bei einem Lehrgang am 9. März in Aschersleben seine Tätigkeit beim Deutschen Handballbund (DHB) auf. Vier Tage später steht in Magdeburg ein Testländerspiel gegen die Niederlande auf dem Programm.

"Es ging auch um einen Philosophie-Wechsel. Alfred ist eine erfahrene, souveräne und charismatische Persönlichkeit", erläuterte Ligapräsident Uwe Schwenker die neue personelle Konstellation.

Überbringer der schlechten Nachricht an Prokop war Bob Hanning. "Christian darüber zu informieren, war eines meiner beschissensten Telefonate der vergangenen Jahre. Aber es war notwendig", sagte der DHB-Vizepräsident. Der umtriebige Funktionär hatte sich noch nach der Europameisterschaft hinter den Leipziger gestellt, obwohl die DHB-Auswahl das selbst erklärte sportliche EM-Ziel verfehlt hatte.