Beim WM-Debütanten Kap Verde waren am Donnerstag nach der Ankunft in Ägypten vier Spieler positiv auf Corona getestet worden. Eine weitere Testreihe am Freitag ergab jedoch ausschließlich negative Befunde, sodass Kap Verde wie geplant am Turnier teilnehmen darf. Deutschland trifft am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) planmäßig auf den Underdog.