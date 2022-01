"Wir haben alles gemacht, sind auf alles vorbereitet. Alle sind extrem gespannt", sagte der Isländer am Vorabend der Partie in Bratislava am Freitag (18.00 Uhr/ARD) in der Sendung DHBspotlight: "Wir haben eine Mannschaft, die an einem guten Tag jeden schlagen kann."

Wie seine Spieler kann auch Gislason den EM-Start kaum noch abwarten. "Das Warten, dass es endlich losgeht, ist eigentlich das Schlimmste", sagte er. Kontrahent Belarus dürfe derweil nicht unterschätzt werden: "Das ist eine sehr gefährlicher Gegner. Ihre ersten sechs Spieler spielen alle bei Champions-League-Teams."

Ad

EM Rudelbildung und Blaue Karte! Kroatien kassiert drei Strafen in zwölf Sekunden VOR 9 STUNDEN

EM Olympiasieger Frankreich gewinnt hitziges Topspiel gegen Kroatien VOR 10 STUNDEN