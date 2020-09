"Natürlich muss ich gestehen, dass es nicht so einfach ist, wenn man so lange an einer Stelle mitgewirkt hat", sagte der langjährige THW-Coach vor dem Nordduell am Samstag (20.30 Uhr/Sky Sport News) in Düsseldorf. "Aber auch wenn ich elf Jahre Trainer beim THW war, bin ich jetzt Bundestrainer. Ich muss unparteiisch sein."