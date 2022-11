"Auch wenn wir immer noch im ersten Saisondrittel sind, zählt am Ende natürlich auch der direkte Vergleich. Und daher zählen die Punkte am Samstag quasi doppelt, und die Partie ist für beide Seiten eminent wichtig", sagte Gislason in einem Interview der HBL.

Der 63-Jährige hatte beide Teams zum Titel geführt, 2002 gewann er mit Magdeburg die Meisterschaft, sechsmal holte er die Schale mit Kiel. Mit beiden Klubs feierte er zudem den Triumph in der Champions League, auch in dieser Saison traut er ihnen die Qualifikation zum Finalturnier in Köln zu. "Doch wie immer hat die Bundesliga Nachteile gegenüber anderen Vertretern, denn während die zwischen den K.o.-Spielen keinen Ligabetrieb haben, müssen Kiel und Magdeburg in der HBL ran", sagte Gislason.

Ad

Am Samstag sieht er Magdeburg durch den Heimvorteil in der Favoritenrolle, "aber wenn man an das Pokalfinale zurückdenkt, hat das der THW seinerzeit sehr gut gemacht, dank der Abwehr und dank Niklas Landin". Daher erwartet Gislason "ein ausgeglichenes Spiel".

Handball Michelmann nach EM: "Anspruch ist in Zukunft das Halbfinale" VOR 6 STUNDEN

Nach zehn Spielen liegt Kiel auf dem zweiten Platz (20:4 Punkte) hinter den Füchsen Berlin (21:3). Magdeburg hat zwei Spiele weniger ausgetragen und ist Vierter (17:3).

Handball Magdeburg und Kiel gewinnen Nachholspiele VOR 19 STUNDEN