bis 19. Dezember). Bundestrainer Henk Groener nominierte am Montag einen 16-köpfigen Kader um die beiden Kapitäninnen Emily Bölk und Alina Grijseels für den Saisonhöhepunkt auf der iberischen Halbinsel, wo nur gegen das Coronavirus geimpfte und genesene Spielerinnen zum Einsatz kommen dürfen.

"Unser erstes Ziel ist die Qualifikation für die Hauptrunde. Wir sind davon überzeugt, dass wir das mit den nominierten 16 Spielerinnen schaffen können", sagte Groener. "Die Spielerinnen haben in unseren bisherigen zwei Lehrgängen im Oktober und Anfang November sehr intensiv und gut gearbeitet. Daran wollen wir mit dem Start in die WM-Vorbereitung anknüpfen, um dann beim WM-Auftakt gegen Tschechien voll da zu sein."

Ad

Mit zum Kader für das Mega-Turnier mit erstmals 32 Teams zählt auch die erst Anfang des Monats eingebürgerte Rückraumspielerin Silje Bröns Petersen. Die gebürtige Dänin ist neben Torhüterin Katharina Filter, Linksaußen Johanna Stockschläder und Kreisläuferin Lisa Antl eine von vier WM-Debütantinnen im deutschen Aufgebot.

Handball Handball: BHC verpflichtet Nationalspieler M'Bengue VOR 2 STUNDEN

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) trifft in der WM-Gruppenphase in Lliria in der Provinz Valencia auf Tschechien (2. Dezember), die Slowakei (4. Dezember) und Ungarn (6. Dezember). Die besten drei Teams der acht Vierergruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde.

Das DHB-Team versammelt sich am Montag kommender Woche in Großwallstadt zur Vorbereitung. Drei Tage später steht die Reise nach Madrid an. In der spanischen Hauptstadt bestreiten die DHB-Frauen noch ein Vorbereitungsturnier mit Spielen gegen Polen (26. November), Gruppengegner Slowakei (27. November) und Gastgeber Spanien (28. November). - Das WM-Aufgebot der DHB-Frauen:

Tor: Dinah Eckerle (Team Esbjerg/Dänemark), Katharina Filter (Buxtehuder SV)

Feld: Amelie Berger (Borussia Dortmund), Marlene Kalf (TuS Metzingen), Alicia Stolle (Ferencvaros Budapest/Ungarn), Julia Maidhof (SG BBM Bietigheim), Silje Bröns Petersen (TuS Metzingen), Alina Grijseels (Borussia Dortmund), Emily Bölk (Ferencvaros Budapest/Ungarn), Xenia Smits (SG BBM Bietigheim), Mia Zschocke (Borussia Dortmund), Johanna Stockschläder (Sport-Union Neckarsulm), Antje Lauenroth (SG BBM Bietigheim), Meike Schmelzer (CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud/Rumänien), Luisa Schulze (SG BBM Bietigheim), Lisa Antl (Buxtehuder SV)

Reserve: Isabell Roch (SCM Ramnicu Valcea/Rumänien); Lena Degenhardt (TuS Metzingen), Mareike Thomaier (TSV Bayer 04 Leverkusen), Annika Ingenpaß (HSG Bad Wildungen Vipers), Jenny Behrend (SG BBM Bietigheim), Maren Weigel (TuS Metzingen), Selina Kalmbach (Sport-Union Neckarsulm)

Handball Sieg gegen Hannover: Kiel zurück in der Erfolgsspur VOR 19 STUNDEN