Bundesliga mitspielt. Das ergab die Auslosung der European Handball Federation (EHF) am Donnerstag in Wien. Als Dritter der letzten Bundesliga-Saison landeten die Füchse im Lostopf eins und stehen in der Gruppe D vor lösbaren Aufgaben.

Die SG Flensburg-Handewitt muss in der Gruppe B unter anderem gegen den französischen Top-Klub PAUC Handball und den schwedischen Meister Ystads IF HF antreten, der dritte deutsche Teilnehmer Frisch Auf Göppingen trifft in der Gruppe A auf den mehrfachen portugiesischen Meister SL Benfica Lissabon und den Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen.

Die Gruppen in der Übersicht:

Gruppe A: SL Benfica (Portugal), Kadetten Schaffhausen (Schweiz), Tatran Presov (Slowakei), Frisch Auf Göppingen, Montpellier HB (Frankreich), Fejer B.A.L-Veszprem (Ungarn)

Gruppe B: PAUC Handball (Frankreich), Ystads IF HF (Schweden), Valur Reykjavik (Island), SG Flensburg-Handewitt, TM Benidorm (Spanien), FTC (Ungarn)

Gruppe D: Füchse Berlin, HC Eurofarm Pelister (Nordmazedonien), HC Motor Saporischschja (Ukraine), Bidasoa Irun (Spanien), Skanderborg-Aarhus (Dänemark), Aguas Santas Milaneza (Portugal)

