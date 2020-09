Sowohl die MT Melsungen als auch die HSG Wetzlar erhielten am Montag auf Grundlage eines umfangreichen Hygienekonzepts grünes Licht. Melsungen darf in Kassel vor rund 2100 Besuchern spielen, der hessische Nachbar Wetzlar darf 800 Fans in seiner Arena begrüßen.