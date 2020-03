Handball: Böhm und Kastening negativ auf Coronavirus getestet

Dies gab der Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf am Montag bekannt. Böhm und Kastening hatten sich am vergangenen Donnerstag einem Test unterzogen, nachdem Nationalmannschaftskollege Jannik Kohlbacher im Anschluss an einen gemeinsamen DHB-Lehrgang positiv gestestet worden war.

"Wir sind sehr froh, dass sich Fabian und Timo nicht mit dem Virus angesteckt haben. Gleichwohl gilt weiterhin für alle Spieler und Mitarbeiter, sich an die aufgestellten Regeln und Schutzmaßnahmen der Behörden zu halten", sagte der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen.

Bis mindestens 18. April sind alle Trainingsstätten in der Region Hannover geschlossen. "Unsere Spieler werden sich weiterhin an ihre individuellen Trainingsempfehlungen halten und dann müssen wir einfach abwarten, ab wann wir wieder einen einigermaßen geregelten Trainingsbetrieb aufnehmen können", sagte Christophersen.