Darüber hinaus werden in der kommenden Saison erneut bis zu zehn Partien aus der Handball Bundesliga Frauen im Programm von Eurosport 1 zu sehen sein.

In der Helmut-Körnig-Halle fällt am Samstag ab 19:30 Uhr der offizielle Startschuss für die HBF-Saison 2021/22. Nach der coronabedingten Pause im Vorjahr wird der HBF-Supercup 2021 zum insgesamt achten Mal ausgetragen. Während die SG BBM Bietigheim sich bereits zweimal in die Siegerliste (2017 und 2019) eintragen durfte, ist die Supercup-Teilnahme für Borussia Dortmund eine Premiere. Rekordsieger ist der Thüringer HC mit drei Supercup-Erfolgen. Kommentator der Partie in Dortmund ist Sascha Staat.

Christoph Wendt, Geschäftsführer der HBF, blickt erwartungsvoll auf den HBF-Supercup: “Das ist ein toller Start in die neue Saison. In Dortmund treffen die beiden Spitzenteams der vergangenen Spielzeit aufeinander, die auch in dieser Saison wieder ganz oben zu erwarten sind. Wir dürfen uns auf ein packendes Duell freuen. Umso schöner ist es, dass diese Partie live im Fernsehen bei Eurosport übertragen wird. So können sich alle Handball-Fans auf die neue Saison einstimmen.”

Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport Deutschland, freut sich auf den Saisonstart und Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Handball Bundesliga Frauen: “Der HBF-Supercup ist der perfekte Auftakt in eine weitere Saison mit spannenden Spielen aus der Handball Bundesliga Frauen live im Free-TV bei Eurosport 1. Über die Spielzeit hinweg werden erneut bis zu zehn Partien unser Portfolio an starkem Frauen-Sport ergänzen. Schon Mitte September können sich die Fans auf die nächsten beiden Livespiele aus der HBF freuen, die bei Eurosport ein festes Publikum gefunden haben.”

Die letzten Sieger des HBF-Supercups im Überblick:

2019 , Ludwigsburg: SG BBM Bietigheim (M) - Thüringer HC (P) 27:26

, Ludwigsburg: (M) - Thüringer HC (P) 27:26 2018 , Nordhausen: Thüringer HC (M) - VfL Oldenburg (P) 35:23

, Nordhausen: (M) - VfL Oldenburg (P) 35:23 2017 , Hamburg: Buxtehuder SV (P) - SG BBM Bietigheim (M) 22:30

, Hamburg: Buxtehuder SV (P) - (M) 22:30 2016 , Nordhausen: Thüringer HC (M) - HC Leipzig (P) 22:21

, Nordhausen: (M) - HC Leipzig (P) 22:21 2015, Nordhausen: Thüringer HC (M) - Buxtehuder SV (P) 24:22

Eurosport überträgt den HBF-Supercup zwischen Borussia Dortmund und der SG BBM Bietigheim am Samstag, den 28. August, ab 19:15 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und im kostenlosen Livestream bei Eurosport mit Joyn.

