Von Beginn an übernahmen die Leverkuserinnen in der heimischen Ostermann-Arena die Initiative. Mia Zschocke brachte die Gastgeberinnen nach 36 Sekunden in Führung. In der 12. Minute sorgte Zivile Jurgutyte erstmals für eine Vier-Tore-Führung für Bayer. Im Anschluss folgte jedoch eine Aufholjagd des Favoriten. In der 20. Minute traf Jovana Sazdovska zum 11:11. Kurze Zeit später sorgte Meike Schmelzer für die erstmalige Führung der Gäste. Was zu diesem Zeitpunkt noch keiner ahnt: Es sollte die einzige Führung für den siebenmaligen deutschen Meister an diesem Abend bleiben.

Denn die Leverkuserinnen erholten sich von dem Rückstand und dank eines verwandelten Siebenmeters von Svenja Huber ging Leverkusen überraschend mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Pause (18:15).

THC kommt nochmal ran

Nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Mia Zschocke erneut für den ersten Treffer und brachte ihr Team mit vier Toren in Front. Mitte der zweiten Halbzeit wurde das Spiel wieder eng, als die Gäste aus Thüringen bis auf einen Treffer herankamen. Die Hoffnung auf die Wende währte aber nur kurz. Nur wenige Minute später betrug der Abstand wieder drei Treffer.

In der Auszeit forderte THC-Trainer Herbert Müller: "Wir müssen mutiger spielen." Doch wirklich umsetzen, konnten es seine Spielerinnen nicht. Stattdessen legte der Außenseiter nach und baute den Vorsprung immer mehr aus.

Schlussendlich sorgte Prudence Kinlend 35 Sekunden vor Schluss mit ihrem Treffer zum 34:25 für den Endstand.

Scheffknecht wirft elf Tore

Die beste Werferin des Abends trug überraschenderweise aber das Trikot des THC. Beate Scheffknecht netzte elfmal ein. Auf Seiten von Bayer war Jennifer Rodde mit sechs Toren am erfolgreichsten.

In der Tabelle sind die Leverkuserinnen nun mit 18:8 Punkten Fünfter. Am Samstag kann aber die HSG Blomberg-Lippe mit einem Sieg gegen Bensheim/Auerbach wieder vorbeiziehen. Der THC bleibt mit 18:6 Punkten Dritter. Allerdings könnte der noch ungeschlagene Tabellenführer Borussia Dortmund den Vorsprung am Wochenende mit einem Heimsieg gegen die Kurpfalz Bären, aktuell Tabellenletzter, auf acht Punkte ausbauen.

