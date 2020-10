"Natürlich freue ich mich, dass es endlich wieder losgeht. Doch die Freude ist etwas getrübt, denn es fühlt sich momentan leider nicht wie unsere Sportart an", schrieb der 50-Jährige vor dem ersten Spieltag ab Donnerstag in seiner Kolumne für Sport1.

Mit Blick auf die Zuschauersituation sei es ein schmaler Grat, die richtigen Entscheidungen zu treffen, so Schwarzer. Er befürchtet, dass einige Klubs ohne Fans in den Arenen in finanzielle Nöte geraten könnten. "Bei den Rhein-Neckar-Löwen ist die SAP Arena glaube ich nicht günstig und sie haben dort hohe Mietkosten", schrieb Schwarzer: "Es ist der Super-GAU, wenn du trotz Zuschauern in der Halle noch Verlust machst."