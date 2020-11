Die für Sonntag angesetzte Partie zwischen den Füchsen Berlin und der SG Flensburg-Handewitt wurde nach einem Coronafall bei den Füchsen abgesagt, die gesamte Berliner Mannschaft befindet sich in häuslicher Quarantäne. Das teilte der Verein am Samstag mit.

"Wir sind mit der EHF in Kontakt, um auch das für Dienstag angesetzte Gruppenspiel der European League zu verschieben", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning: "Bis auf weiteres befindet sich der gesamte Kader in Quarantäne. Es zeigt, dass das HBL-Hygienekonzept greift."

Bei dem positiv getesteten Spieler handelt es sich nach Auskunft der Füchse um den montenegrinischen Linksaußen Milos Vujovic. Am Montag und am Mittwoch werden die Spieler erneut getestet, so Hanning: "Danach wird die weitere Vorgehensweise für das kommende Wochenende entschieden."