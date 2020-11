In der Gruppe A gewann die Mannschaft von Trainer Markus Gaugisch beim ungarischen Spitzenklub Ferencvaros Budapest in dieser Höhe sensationell mit 35:24 (14:11).

Gislason wünscht sich vor Spiel in Estland "mehr Geduld"

In zwei Gruppen kämpfen jeweils acht Mannschaften um die nächste Runde. Die beiden jeweils besten Teams sind für das Viertelfinale gesetzt, die Mannschaften auf den jeweiligen Rängen drei bis sechs ziehen zunächst in eine Play-off-Runde ein, in der die vier weiteren Viertelfinalisten ermittelt werden.