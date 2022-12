Erfolgreichster Werfer der Magdeburger war Omar Ingi Magnusson mit elf Toren.

In der Gruppe A steht die Mannschaft von Bennet Wiegert mit zwölf Zählern auf Rang drei, knapp hinter den beiden Spitzenteams aus Paris und Veszprem. Nur die beiden Gruppenersten qualifizieren sich am Ende der Vorrunde direkt für das Viertelfinale.

In der Bundesliga spielt der SCM am Sonntag beim Tabellenführer Füchse Berlin, bevor am Mittwoch das nächste Topspiel gegen Paris ansteht.

