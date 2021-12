Der 36 Jahre alte Kreisläufer wird seinen Vertrag beim HSV Hamburg nicht verlängern. Dies teilte der Hamburger Erstligist, der mit Späth gern verlängert hätte, am Mittwoch mit.

Insgesamt hat Späth bislang 484 Bundesliga-Spiele (937 Tore) bestritten und verpasste in 16 Jahren lediglich zwei Partien. Zudem kam er in 40 Länderspielen zum Einsatz. Nach der Saison zieht der langjährige Profi von Frisch Auf Göppingen und dem TVB Stuttgart mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Töchtern zurück in die süddeutsche Heimat nach Esslingen.

"Ich habe mir immer vorgenommen, meine Karriere zu einem guten Zeitpunkt zu beenden, wo ich der Mannschaft noch helfen kann. Am Ende spielten mehrere Aspekte in die Entscheidung mit rein, auch familiäre Gründe gehörten dazu", sagte Späth und bezeichnete Hamburg als einen "schönen Karriere-Abschluss".

