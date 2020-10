In der Gruppe A unterlag der zweimalige deutsche Meister in der heimischen Arena dem rumänischen Team CSM Bukarest mit 22:32 (10:14). Nach sechs Spielen ist Bietigheim punktlos Tabellenletzter.

In zwei Gruppen kämpfen jeweils acht Mannschaften um die nächste Runde. Die beiden jeweils besten Teams sind für das Viertelfinale gesetzt, die Mannschaften auf den jeweiligen Rängen drei bis sechs ziehen zunächst in eine Play-off-Runde ein, in der die vier weiteren Viertelfinalisten ermittelt werden.