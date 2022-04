Emily Bölk (Ferencvaros Budapest) sagte wegen eines grippalen Infekts die Teilnahme am Lehrgang in Hennef sowie an den beiden Länderspielen gegen Griechenland (EM-Qualifikation) am Donnerstag und die Niederlande am Samstag jeweils in Almere ab.

Auch die verletzten Rückraumspielerinnen Alica Stolle (Ferencvaros) und Lena Degenhardt (TuS Metzingen) fallen aus. Als Ersatz rücken Maren Weigel (Metzingen), Malina Marie Michalczik (HSG Blomberg-Lippe) sowie Torhüterin Sarah Wachter (Sport-Union Neckarsulm) in das Aufgebot um Kapitänin Alina Grijseels (Borussia Dortmund).

Ad

Handball Handball: Gaugisch schließt DHB-Rückkehr von Naidzinavicius und Behnke nicht aus VOR 3 STUNDEN

Handball Magdeburg weiter auf Titelkurs - Berlin patzt VOR 4 STUNDEN