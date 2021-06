Publiziert 29/06/2021 Am 10:41 GMT | Update 29/06/2021 Am 10:41 GMT

Das Exekutivkomitee des europäischen Dachverbandes EHF bestätigte am Dienstag formell die Teilnahme.

Der BVB, der eine makellose Ligasaison mit 30 Siegen in 30 Spielen absolvierte, muss allerdings noch eine Kaution hinterlegen, um die endgültige Teilnahme sicherzustellen. Die Gruppenphase mit jeweils 16 Teams wird am Freitag um 11 Uhr in Wien ausgelost.

Olympia Tokio 2020 Olympia: Deutscher Handball-Kader steht fest VOR EINER STUNDE

Handball Handball: Flensburg holt dänischen Rückraumspieler Mensing VOR EINER STUNDE