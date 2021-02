Auch die European-League-Spiele der Füchse Berlin bei Sporting Lissabon und Tatran Presov sowie die Partie der Rhein-Neckar Löwen bei HC Pelister Bitola wurden gegen die deutschen Teams gewertet. Einzig der SC Magdeburg kam als Tabellenführer gegen Montpellier HB in den Genuss eines Sieges.

"Die Mannschaft hat sich sportlich Platz eins erarbeitet, umso bedauerlicher sind die nun ausgesprochenen Punktabzüge, die wir nicht zu verantworten haben", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Das Heimspiel gegen Lissabon, in dem Berlin ein Punkt zum Gruppensieg reicht, wird am 2. März (17.00 Uhr/DAZN) in Plock/Polen stattfinden.