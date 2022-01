Der Isländer, Bundesliga-Torschützenkönig der Saison 2019/20, werde sich "einer neuen Herausforderung" stellen, das teilte der Klub am Montag mit.

Als Nachfolger verpflichtet der TBV im Sommer den Schweizer Nationalspieler Samuel Zehnder. Der 21 Jahre alte Linksaußen kommt von den Kadetten Schaffhausen und erhält einen Vertrag bis 2024.

"Wir bedauern natürlich sehr, dass Bjarki den TBV verlassen möchte und haben einige Anstrengungen unternommen, ihn zu halten", sagte Geschäftsführer Jörg Zereike: "Es ist sehr schade, dass er uns im Sommer verlässt, aber so ist es leider manchmal im Profigeschäft, in dem man immer in Konkurrenz zu anderen, wirtschaftlich sehr starken Vereinen steht." Elisson war 2019 aus Berlin nach Lemgo gekommen.

Nachfolger Zehnder besteche beim Schweizer Tabellenführer Schaffhausen "durch seine Torgefährlichkeit und seine Sicherheit vom Punkt, wir sind sicher, dass seine Spielweise hervorragend zu unserem System passt", sagte Trainer Florian Kehrmann.

