Wie der Hauptstadtklub am Freitag mitteilte, wurde der 40 Jahre alte Rechtsaußen von Trainer Nikolaj Jacobsen nachnominiert, nachdem Johan Hansen (TSV Hannover-Burgdorf) verletzungsbedingt ausfällt.

Lindberg, der am Freitag zur Mannschaft reist, holte 2008 und 2012 den EM-Titel mit Dänemark und gewann 2019 die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Neben Lindberg stehen auch die Füchse-Profis Lasse Andersson und Jacob Holm im Kader der Dänen, die nach dem Auftaktsieg gegen Montenegro (30:21) am Samstag in Ungarn in der Gruppe A auf Slowenien treffen.

Ad

EM Highlights: Frankreich erzwingt Auftaktsieg gegen Kroatien VOR EINER STUNDE

Handball Hanning zu Fritz-Aussagen: "Teile ich überhaupt nicht" VOR 7 STUNDEN