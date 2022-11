Die Vize-Weltmeisterinnen gewannen am Samstag ihr erstes Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Nordmazedonien mit 24:14 (12:5). In Skopje war Coralie Lassource mit vier Treffern die beste Werferin für Frankreich, das in Gruppe C zunächst die Führung übernahm.

Montenegro, ebenfalls Gastgeber der Titelkämpfe, kam mit einem bemerkenswerten Sieg ins Turnier. In der deutschen Gruppe D gab es in Podgorica ein deutliches 30:23 (12:9) gegen den WM-Vierten Spanien. Deutschland trifft am Abend zum Auftakt auf Polen.

Bereits am Freitag waren die Titelverteidigerinnen aus Norwegen mit einem deutlichen Sieg gegen Kroatien (32:23) gestartet. Neben Montenegro und Nordmazedonien ist auch Slowenien ein Gastgeber dieser EM.

